РИАМО - 12 ноя. На западе Москвы в Можайском районе по программе реновации планируют переселить 57 семей, всего в программе там участвуют 148 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Жильцы дома №16, корпус 1, на улице Кубинка смогут начать переселение по программе реновации уже до конца этого года. Им будут предложены варианты нового жилья в соседней новостройке», - сказал сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что адрес нового дома - улица Кубинка, владение 18, корпус 2.

Сейчас в Можайском районе на стадии переселения или полностью переселено восемь домов. Половина из них демонтирована.

«На месте снесенного дома № 6, корпус 1, будет образована площадка под новое строительство, что обеспечит непрерывное волновое переселение жителей», – подчеркнул Левкин.

Всего в районе под программу реновации попало 148 домов. Там проживают более 25 тысяч горожан.