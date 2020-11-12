РИАМО - 12 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в необычном формате с элементами прямой линии, сообщает kр.ru.

Песков отметил, что пока нет точной даты проведения пресс-конференции. Все подробности, а также детали и формат мероприятия будут объявлены позже.

«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции», - сказал Песков.

Президент РФ ежегодно проводит пресс-конференцию с участием федеральных и региональных журналистов. Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция прошла в Москве 19 декабря 2019 года, она продлилась более четырех часов.