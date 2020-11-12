РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут оказать добровольную помощь медицинским орагнизациям округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С начала ноября добровольцы приступили к работе в медицинских учреждениях округа. Справиться врачам с повышенной нагрузкой помогают студенты медицинского училища и активисты красногорского штаба волонтеров. Они ведут журналы учета, осуществляют подборку карт в регистратурах, маркируют пробирки и заносят данные в базу ПЦР-тестов на коронавирус, доставляют рецептурные препараты.

«Со 2 ноября в наших лечебных учреждениях по заявкам главных врачей работают от 20 до 50 волонтеров. Я очень благодарен этим ребятам. Несмотря на свое учебное время и личные дела они приезжают и оказывают помощь», - сказал заместитель главы администрации Красногорска по социальной сфере Игорь Тельбухов.

Процесс координирует отдел содействия здравоохранению администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители, если вы тоже хотите присоединиться в ряды волонтеров, работающих в медучреждениях, обращайтесь по телефону 8(495)563-44-37», - заключается в материале.