РИАМО - 12 ноя. При работе над бюджетом Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтут 41 замечание и предложение, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

В Мособлдуме 11 ноября прошли дистанционные публичные слушания по проекту бюджета региона.

«В Московской областной думе продолжается работа над бюджетом Московской области на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов. <...> Вчера <…> рассмотрены 64 замечания и предложения. Комитет предлагает 41 замечание и предложение рекомендовать к принятию», - сказал Ефимов в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Он отметил, что в соответствии с порядком рассмотрения бюджета поправки к бюджету должны быть направлены в областной парламент до 17 ноября.

Расходы бюджета в 2021 году планируются в размере 635,4 миллиарда рублей, доходы – 582,9 миллиарда рублей. В следующем году предполагается выделить порядка 12,4 миллиарда рублей на бесплатный проезд льготников на общественном транспорте, свыше 5,1 миллиарда рублей – на субсидии в Фонд защиты прав дольщиков, почти 3 миллиарда рублей – на выплаты неработающим одиноко проживающим пенсионерам.

Проект закона Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении приняли в четверг большинство депутатов.