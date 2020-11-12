РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Каток на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске планируют открыть для тренировок по бенди – хоккею с мячом – и массовых катаний в конце следующей недели, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Каток на стадионе «Зоркий» готовится к открытию. На поле уже образовалась ледяная корка. 16 ноября начнется «варка» льда с помощью спецтехники.

«Если позволит погода, в конце следующей недели бендисты выйдут на «большой лед». Более 200 спортсменов тренировались в межсезонье в МАУ «Красногорск Арена имени Владимира Петрова», - говорится в сообщении.

Планируется и традиционное проведение массовых катаний.