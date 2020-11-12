РИАМО - 12 ноя. Пользователи сайта mos.ru с помощью нового сервиса портала совершили более 1 тысячи благотворительных взносов, к сервису хотят подключиться новые фонды, сообщила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Пока проект запущен в пилотном, экспериментальном режиме. Но уже даже за первые недели работы есть очень хорошие, с моей точки зрения, результаты. Уже более тысячи платежей. Средний платеж - порядка 200 рублей. Сейчас у нас ограниченное количество фондов, которые присоединились к этой программе, но я надеюсь, что круг фондов будет расширяться», - сказала Сергунина.

Он отметила, что в настоящее время есть фонды, которые хотят присоединиться к сервису и подали заявки.

Сейчас продолжается сбор предложений по работе сервиса. Так, было предложено ввести автоматические повторяемые платежи.

Отчеты о том, на что направили пожертвованные средства, будут размещать на сайте «Душевная Москва».