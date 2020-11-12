РИАМО - 12 ноя. На торжественных церемониях бракосочетания в московских ЗАГСах смогут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эпидемиологическая обстановка в мегаполисе по коронавирусу остается нестабильной.

«Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака», – сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

На церемонии всем нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) – маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. На самой церемонии в зале ЗАГСа молодожены могут не надевать маску. Но во время ожидания и проверки документов их нужно будет надеть.

В столичных ЗАГСах регулярно проводят дезинфекцию. Сотрудники учреждений обеспечены масками, респираторами и перчатками. Для посетителей есть антисептические средства.

С 12 октября прием в отделах ЗАГС Москвы проходит только по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. Записаться можно по телефону: +7 (495) 777-77-77, а также по телефонам отделов ЗАГС.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.

- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.