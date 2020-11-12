РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Суд подтвердил законность смены управляющей организации в доме на Новотушинской улице в деревне Путилково подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с выбором общим собранием собственников организации в доме №3 по Новотушинской улице в деревне Путилково горокруга Красногорск в Госжилинспекцию обратилось ООО «УК АВГУСТ ЖКХ». Инспекция пришла к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена, основания для отказа во внесении изменений не установлены, после чего предприняла соответствующие действия.

«УК «Сервис 24» сочла, что данное внесение в реестр является незаконным. Было подано заявление в областной арбитраж. Исследовав материалы дела, суд установил, что оснований для удовлетворения требований организации не имеется», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она добавила, что в решении говорится, что Госжилинспекция действовала в рамках установленной жилищным законодательством процедуры внесения изменений в реестр лицензий Московской области.

«Арбитраж признал, что решение надзорного ведомства соответствовало требованиям действующего законодательства Российской Федерации», - заключила Федина.​