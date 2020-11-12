РИАМО - 12 ноя. Мособлдума приняла в четверг в третьем чтении законопроект, согласного которому актуализируются нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, передает корреспондент РИАМО.

«Была проведена большая работа по изменению нормативов, изменению методики расчетов. Вместо 60 нормативов мы предлагаем 80. Идет дальнейшая детализация по полномочиями», - сказал председатель комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов, представляя законопроект.

Он отметил, что проект документа подготовлен в связи с необходимостью актуализации величины и состава нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг и иных нормативов расходов, влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг.

Изменения коснутся нормативов в сфере образования, физической культуры и спорта, благоустройства, предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, природоохранной деятельности, отмечается в пояснительной записке к документу.

В частности, введены четыре новых норматива: на содержание полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в границах городского округа; на обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО в границах городского округа; на обслуживание модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО в границах городского округа; на вывоз и уничтожение фильтрата концентрированного с полигона ТКО в границах городского округа.

Законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» во втором и третьем чтении поддержали большинство депутатов.