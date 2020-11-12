РИАМО - 12 ноя. Мособлдума приняла в четверг в третьем чтении законопроект, согласного которому актуализируются нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, передает корреспондент РИАМО.
Он отметил, что проект документа подготовлен в связи с необходимостью актуализации величины и состава нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг и иных нормативов расходов, влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг.
Изменения коснутся нормативов в сфере образования, физической культуры и спорта, благоустройства, предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, природоохранной деятельности, отмечается в пояснительной записке к документу.
В частности, введены четыре новых норматива: на содержание полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в границах городского округа; на обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО в границах городского округа; на обслуживание модульной локальной очистной обратноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО в границах городского округа; на вывоз и уничтожение фильтрата концентрированного с полигона ТКО в границах городского округа.
Законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» во втором и третьем чтении поддержали большинство депутатов.
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