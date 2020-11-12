РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 ноя. С 16 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой и нехваткой врачей в Домодедове приостановят работу двух кабинетов врачей общей практики, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и острой нехваткой врачей внесены изменения в график работы медицинских учреждений округа. Для усиления работы бригад и кабинетов неотложной помощи поликлиники ДЦГБ принято решение с 16 ноября временно приостановить работу офиса врача общей практики на улице Ломоносова и кабинета на улице Текстильщиков», - говорится в сообщении.

Также количество принимающих врачей общей практики сократят до одного-двух специалистов в офисах по адресам: улица Советская, дом №5, улица Зеленая, дом №74, улица Лунная, дом №23, улица Коломийца, дом №1, улица Гагарина, дом №52/9.

«Просьба отнестись с пониманием к изменениям в работе медучреждений в период распространения коронавируса», - добавляется в сообщении.