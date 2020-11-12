РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Жителям подмосковных Люберец онлайн 13 ноября расскажут о композиторе Джоаккино Россини, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на онлайн-мероприятия 13 ноября. В 13:00 стартует информационная страница «Музыкальный календарь. Композитор Россини Джоаккино», - говорится в сообщении.

В 16:00 состоится мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем нос».

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://www.instagram.com/eseninka_lubertsy и https://vk.com/eseninka_lubertsy.