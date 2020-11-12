РИАМО - 12 ноя. Гробы со стеклянной крышкой помогут людям, потерявшим близких из-за коронавируса, нормально проститься с умершими, что позволит избежать тяжелых психологических осложнений, таких как депрессия, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Ранее ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу: теперь умерших от коронавируса в Москве будут хоронить в закрытых гробах со стеклянными крышками. Такое решение принято в связи потребностью граждан в традиционном прощании. Гробы со стеклянными крышками будут полностью герметичными.

«Момент прощания - это особый момент. Человек неживой, и есть возможность увидеть его в последний раз. Это важная возможность. Я думаю, что это полезная идея с точки зрения психологии. Люди смогут, пускай и через обычную крышку, но увидеть лицо близкого человека. Люди смогут нормально попрощаться», - сказал Шабшин.

Он добавил, что отсутствие нормального прощания с умершими может грозить серьезными психологическими проблемами. Вплоть до тяжелой депрессии.

«Все ритуалы прощания формировались тысячелетиями. Они нужны не тому, кто умер, ему уже ничего не надо. Они нужны тем, кто остается, чтобы они могли пережить и отпустить потерю. И дальше жить нормальной жизнью. Когда ритуала нет, то эта цепочка рушится. Есть большая вероятность, что у людей будут переживания, связанные с депрессивным состоянием», - добавил Шабшин.

С начала пандемии коронавируса в Москве скончались 7 573 человека с Covid-19.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.

- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.