РИАМО - 12 ноя. Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения и закрыл фитнес-клуб сети Paris Life в районе Чертаново из-за нарушений мер профилактики коронавируса, работу клуба приостановили до решения суда, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

«В ходе обследования были выявлены серьезные нарушения санитарных правил, а именно: все помещения фитнес-клуба не обеспечены системами для обеззараживания воздуха, дезинфекционный режим на объекте полностью не организован, ответственный сотрудник не владеет методикой приготовления дезинфицирующего средства», - сказал Омелич.

Он добавил, что обработка контактных поверхностей в полной мере не проводилась. Также не были установлены санитайзеры, не осуществляется контроль за использованием посетителями масок и перчаток.

«Ввиду выявленных нарушений ответственное юридическое лицо будет уведомлено о составлении протокола о временном запрете деятельности, материалы дела будут направлены в суд», - пояснил Омелич.

Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей, либо организация будет закрыта на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

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- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



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Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

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