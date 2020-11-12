РИАМО - 12 ноя. Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения и закрыл фитнес-клуб сети Paris Life в районе Чертаново из-за нарушений мер профилактики коронавируса, работу клуба приостановили до решения суда, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.
«В ходе обследования были выявлены серьезные нарушения санитарных правил, а именно: все помещения фитнес-клуба не обеспечены системами для обеззараживания воздуха, дезинфекционный режим на объекте полностью не организован, ответственный сотрудник не владеет методикой приготовления дезинфицирующего средства», - сказал Омелич.
Он добавил, что обработка контактных поверхностей в полной мере не проводилась. Также не были установлены санитайзеры, не осуществляется контроль за использованием посетителями масок и перчаток.
«Ввиду выявленных нарушений ответственное юридическое лицо будет уведомлено о составлении протокола о временном запрете деятельности, материалы дела будут направлены в суд», - пояснил Омелич.
Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей, либо организация будет закрыта на срок до 90 суток.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
12 НОЯБРЯ
- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.
- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.
- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.
- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.
- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19
- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.
- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.
- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии