РИАМО - 12 ноя. В день своего 28-летия известная российская кибердевушка Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в Instagram яркими снимками в «конфетном» антураже.

На фото Грачева окружена гигантскими леденцами на палочке, вылезает из бутафорского торта и позирует с огромным пончиком.

«Он наступил... Мой 28 день рождения! Пусть этот год будет такой же яркий, фееричный и наполненный позитивными событиями, как и эти фотографии», - написала Грачева.

Она добавила, что из-за коронавирусных ограничений будет отмечать праздник дома, устроив пижамную вечеринку.

История Маргариты Грачевой прогремела на всю страну в декабре 2017 года. Тогда жительницу подмосковного Серпухова искалечил собственный муж - он вывез супругу в лес и отрубил ей кисти рук. Одну кисть медикам удалось спасти, вторую заменили на бионический протез. Сейчас Маргарита живет в Санкт-Петербурге и счастлива во втором браке, от мужа-садиста у нее осталось двое детей.