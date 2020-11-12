РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Рукодельницы подмосковного Красногорска вяжут и дарят родившимся раньше срока детям одежду и игрушки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Вот уже два месяца Ольга Лаврова, Наталья Проворова и Наталья Усачева вяжут и передают в Красногорский роддом носочки, шапочки, пледы и игрушки для малышей, которые родились раньше срока. Все изделия – из 100% шерсти и хлопка», - говорится в сообщении.

Рукодельницы являются участницами проекта «Друг мой мишка».

«Терморегуляция новорожденных еще не совершенна, а молодым мамам, как правило, совсем не до вязания. Поэтому идея очень правильная, у нас много рукодельниц, которые любят вязать, и есть детки, которым это необходимо», - отметила Усачева.

По ее словам, акция будет проводиться ежемесячно, следующую посвятят приближающимся Новому году и Рождеству.

«В ближайшее время в Молодежном центре будет организован пункт сбора спонсорской помощи: можно будет принести новую (с этикеткой) пряжу или готовые изделия. Об открытии такого пункта сообщим дополнительно», - заключается в материале.