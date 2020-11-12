РИАМО - 12 ноя. При тушении возгорания в квартире в Тихвинском переулке в Москве пожарные спасли 14 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Пожар случился вечером 11 ноября. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
«Спасатели провели разведку с целью найти людей, которым требуется помощь. В это время на борьбу с огнем были поданы два водяных ствола», - говорится в сообщении.
Среди спасенных было пять детей. Также эвакуировано 25 человек.
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