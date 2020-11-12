РИАМО - 12 ноя. Пригородный поезд и легковая машина столкнулись в районе станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте МЖД.

«В 01:05 на железнодорожном переезде около станции Ивантеевка Фрязинской ветки Ярославского направления МЖД, оборудованном исправно действующей сигнализацией, из-за грубого нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пригородного поезда без пассажиров с легковым автомобилем», - говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобиль отбросило в сторону. По предварительной информации, пострадавших в данной аварии нет. Инцидент не повлиял на движение других поездов.

Водителям автотранспорта напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при переезде железной дороги.