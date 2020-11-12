РИАМО - 12 ноя. Специалисты по безопасности рассказали о новой сложной схеме мошенничества в отношении клиентов банков, когда в обман владельца счета вовлечены сразу три телефонных мошенника, пишет в четверг газета «Известия».

Как отметили в компании «Инфосистемы Джет», клиентов банков обманывают с помощью методов социальной инженерии, при этом в новой схеме много деталей, которые вызывают доверие к мошенникам.

«Подставной менеджер, звонящий от имени службы безопасности, уговаривает потенциальную жертву приехать в офис, при этом переключая человека на разных «сотрудников», а в итоге направляет инструкцию по переводу денег на якобы безопасный счет через мессенджер», - отмечается в статье.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов пояснил, что новшество схемы заключается в использовании мессенджера для коммуникации с жертвой и вовлечении в обман нескольких мнимых сотрудников банка. Также новым стало приглашение клиента в офис.

Центробанк посоветовал прерывать разговор с «представителями банков», которые просят куда-либо перевести деньги или выманивают данные карты и пароли из СМС. При любых сомнениях необходимо самостоятельно звонить в кредитную организацию.​