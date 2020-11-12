РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Тренажер для разработки плечевого и локтевого суставов установили в первой городской больнице подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

«В кабинете ЛФК Красногорской больницы №1 установлен новый реабилитационный тренажер для разработки плечевого и локтевого суставов. При занятиях на нем можно увеличивать диапазон движений, благодаря которому развиваются суставы», - говорится в сообщении.

Поимо этого, тренажер способствует предотвращению мышечной атрофии.

«Этот аппарат подходит пациентам с травмами, при неврологических заболеваниях, когда у них сохраняется слабость мышц, или есть паралич одной или нескольких конечностей», - пояснила заведующая физиотерапевтическим отделением Марина Валикова.

По ее словам, плечевой сустав на аппарате можно разрабатывать по нескольким осям и создавать четкое движение по рекомендациям травматолога вплоть до отведения руки на несколько градусов.

«Оборудование закуплено по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение», - заключается в материале.