РИАМО - 12 ноя. Обновленная версия онлайн-площадки для встреч жильцов «Электронный дом» стала доступна в Сети, там появилось несколько новых полезных функций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сервис заработал в 2018 году и стал востребован у москвичей. Им пользуется около 10% всех жителей многоквартирных домов города.

«Собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде» - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что в 2021 году проведение онлайн-собраний собственников будет доступно для всех жителей города.

«Меняются и правила проведения электронных собраний. Если раньше длительность голосования составляла фиксированные пять дней, то теперь жители могут сами определить комфортный для принятия решения срок – от семи до 60 дней», - отметил Собянин.