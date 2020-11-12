РИАМО - 12 ноя. В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья задержали двух уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении серии краж из загородных домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в течение двух месяцев в ночное время отжимали окна и незаконно проникали в коттеджи, откуда похищали электроинструменты, верхнюю одежду, обувь, наручные часы, парфюмерию, солнцезащитные очки, бытовую и компьютерную технику. Затем они грузили похищенное в автомобиль и покидали место преступления», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

При обыске квартир подозреваемых удалось обнаружить часть украденных вещей, остальное один из фигурантов отправил за границу своим родственникам.

Задержанных подозревают в совершении девяти краж, ущерб от которых превысил 3 миллиона рублей. По статье 158 УК РФ «Кража» фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчины находятся под стражей.