РИАМО - 12 ноя. В Москве выздоровели еще 3959 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705», - сказала Ракова.
Отсутствие у человека заболевания подтверждают с помощью специальных исследований.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это должен быть человек от 18 до 55 лет, который не имеет хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
С начала пандемии в Москве выявили 485 545 случаев Covid-19, скончались 7573 заболевших.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
12 НОЯБРЯ
- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.
- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.
- Минобрнауки РФ распорядилось перевести с 13 ноября подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение, в таком формате студенты будут учиться до 6 февраля 2021 года.
- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.
- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.
- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.
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