РИАМО - 12 ноя. Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обстановка с распространением коронавируса в мегаполисе остается напряженной. Каждый день в городе выявляют несколько тысяч заболевших.

«Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на Covid-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тысячу», – сказала Ракова.

Она пояснила, что для взятия анализа процедурные кабинеты в столичных медучреждениях продлили часы работы. Теперь во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской сети – 1170. Итого общий объем превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. Таким образом, с 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

Взрослые горожане могут бесплатно сдать ПЦР-тест на Covid-19 по предварительной записи в 162 поликлиниках Москвы. У детей принимают анализы на коронавирус в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований размещают в электронной медкарте москвича на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней с момента сдачи теста.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Минобрнауки РФ распорядилось перевести с 13 ноября подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение, в таком формате студенты будут учиться до 6 февраля 2021 года.

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.