РИАМО - 12 ноя. Минобрнауки РФ распорядилось перевести с 13 ноября подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение, в таком формате студенты будут учиться до 6 февраля 2021 года, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Учебную сессию предлагается провести в режиме онлайн. В ведомстве говорят, что приняли такое решение «на основании большого количества обращений в адрес министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения Covid-19», - говорится в материале.

Вузам в других российских регионах пока рекомендовано принять аналогичное решение, если этого требует ситуация с распространением коронавируса.

Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19, в том числе за нахождение на рабочих местах беременных или женщин, имеющих детей до 14 лет, работников старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

При этом данный приказ не распространяется на образовательные программы медицинских вузов.

Ректоры некоторых столичных вузов с начала октября начали готовиться к такому развитию событий. Так, в РУДН и МАРХИ было принято решение почти полностью перевести студентов на удаленку, не дожидаясь приказа Минобрнауки.

Ряд высших учебных заведений подчиняются не региональным властям и не министерству, а правительству страны. Среди них МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и ВШЭ. Для них приказ Минобрнауки носит рекомендательный характер. А ведомственные вузы будут организовывать учебный процесс согласно распоряжениям своих учредителей.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Минобрнауки РФ распорядилось перевести с 13 ноября подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение, в таком формате студенты будут учиться до 6 февраля 2021 года.

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.