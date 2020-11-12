РИАМО - 12 ноя. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о трех футболистах, которые могут заменить нападающего Артема Дзюбу в ноябрьских матчах, сообщает Газета.ru.

Решение об отстранении Дзюбы от матчей сборной в ноябре было принято после появления интим-видео с участием футболиста.

«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит», - сказал Черчесов.

Как уточняется на сайте РФС, в ноябре национальная сборная сыграет с командами Турции и Сербии в рамках турнира УЕФА, а также проведет товарищеский матч с Молдавией.​