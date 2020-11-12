РИАМО - 12 ноя. Столичные семьи, взявшие на воспитание ребенка-сироту, могут получить материальную помощь, различные льготы и подписать договор о социальном сопровождении, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние годы выплаты на содержание детей в замещающей семье были увеличены на 10%, что составляет от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей на ребенка», - говорится в сообщении.

Размер выплат зависит от количества детей в семье и наличия инвалидности. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в настоящее время 93% детей-сирот живут в семьях. Оставшиеся 7% находятся в организациях для сирот. Им обеспечено личное пространство, условия для учебы и отдыха.

Приемные родители, которые воспитывают от трех детей-сирот, пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, а также льготами на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, им возмещают средства на оплату телефона, а дети-сироты получают путевки для отдыха.

26 организаций поддержки семьи и детства «Мой семейный центр» оказывают приемным семьям самые разные виды помощи - от юридической до психологической.

Как отметила Ракова, с 2014 года в мегаполисе действует пилотный проект по имущественной поддержке семей, которые взяли на воспитание детей-инвалидов или старшего возраста. В его рамках на сегодняшний день 286 детей, которые остались без попечения родителей, переехали жить в семьи.

В столице работают 33 школы для приемных родителей. Сопровождением приемных семей занимаются 46 уполномоченных организаций.​