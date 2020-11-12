РИАМО - 12 ноя. Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия, сообщает РИА Новости.

«Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», - говорится в сообщении.

При тяжелой форме коронавирусной инфекции наблюдаются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в области груди. Также отмечается температура выше 38 градусов, спутанность сознания.

В России с начала пандемии коронавируса выявлено более 1,8 миллиона случаев заболевания, скончались свыше 31 тысячи пациентов с Covid-19, выздоровели более 1,3 миллиона человек.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Минобрнауки РФ распорядилось перевести с 13 ноября подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение, в таком формате студенты будут учиться до 6 февраля 2021 года.

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.