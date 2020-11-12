РИАМО - 12 ноя. Столичное управление Роспотребнадзора выявило кальянную, которая работала, несмотря на временный запрет деятельности подобных заведений в городе, сообщил журналистам специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Антон Сегал.

«В связи с ростом уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве проводится контроль мест массового скопления людей», - сказал Сегал.

По его словам, в рамках данной работы было проведено обследование кальянной Fire lounge по адресу: Ленинский проспект, дом 90. Специалисты установили, что данное заведение работает в нарушение указа мэра столицы.

Он уточнил, что в кальянной также были зафиксированы нарушения дезинфекционного и перчаточно-масочного режимов.

«По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», - добавил Сегал.

Он отметил, что заведению по вышеуказанной статье может грозить штраф до 150 тысяч рублей (для индивидуального предпринимателя) или приостановка деятельности сроком до 90 суток.