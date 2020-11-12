РИАМО - 12 ноя. Пользователи портала «Узнай Москву» могут пройти онлайн-квест, посвященный биографии и творческому пути народной артистки СССР Людмилы Гурченко, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Артистка умерла в 2011 году. В четверг Гурченко исполнилось бы 85 лет.

«Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с ее участием», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Квест состоит из 10 вопросов. Они посвящены детству Гурченко, ее первой и более поздним ролям в кино, взлетам и падениям в карьере, а также, например, кастингу на участие в съемках фильма «Любовь и голуби».

На портале «Узнай Москву» также доступны квест о советских комедиях, снятых в столице, викторина «Метро в кино» и другие онлайн-проекты.​