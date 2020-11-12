РИАМО - 12 ноя. Предприниматели могут принять участие в бесплатном онлайн-курсе от центра развития карьеры столичного инновационно-образовательного комплекса «Техноград», в ходе занятий они приобретут навыки, необходимые для ведения своего дела, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эксперты объяснят, какие навыки нужны для эффективного управления личными знаниями и что позволит увеличить эффективность проекта, и помогут всем желающим освоить профайлинг — прогнозирование поведения собеседника», - говорится в сообщении.

Прием заявок от желающих пройти онлайн-курс на интерактивной платформе «Технограда» уже начался. Занятия проведут с 15 по 29 ноября.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, участников ждут восемь вебинаров, на которых научат вести переговоры, создавать коллектив сотрудников и другим полезным навыкам.