РИАМО - 12 ноя. Врачи столичной скорой помощи сделали свыше 1,5 миллионов дистанционных ЭКГ за два года, это стало возможным благодаря развитию цифровых технологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цифровые технологии позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя получение результата, что особенно важно при оказании экстренной медпомощи. <…> Всего за два года было проведено более 1,5 миллионов дистанционных ЭКГ», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для столицы. Новые кардиографы для дистанционной расшифровки ЭКГ появились в машинах скорой помощи два года назад. Они позволяют ускорить процесс расшифровки кардиограмм и быстрее приступить к лечению пациентов.

В настоящее время все бригады скорой помощи в столице оборудованы современными кардиографами. Врач-кардиолог получает данные на сервер кардиологического пульта за доли секунды по беспроводному каналу связи. После расшифровки он отправляет ЭКГ обратно бригаде.​