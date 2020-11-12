РИАМО - 12 ноя. В Москве и Подмосковье минувшей ночью зафиксировали самую низкую температуру с начала осени, сообщается на сайте «Метеовести».

На столичной метеостанции на ВДНХ в 06:00 минимальная температура составила минус 2,9 градуса.

«Самой холодной точкой Подмосковья стало Мелихово, там метеорологи зафиксировали температуру воздуха минус 6,3 градуса - это самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся сегодня на территории всего Центрального федерального округа», - говорится в сообщении.

До этого самая низкая температура ночью была зафиксирована 9 ноября, тогда в мегаполисе столбики термометров опустились до минус 1,2 градуса, в подмосковном «Новом Иерусалиме» - до минус 2,9 градуса.