РИАМО - 12 ноя. В столице 113 тысяч компаний работают в сфере креативных индустрий, их ежегодный оборот составляет 3 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина на форуме «Сильные идеи для нового времени» расскажет о поддержке сферы креативных индустрий и поделится с коллегами наработками. Форум проходит в мегаполисе с 11 по 13 ноября.

«Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие», — сказала Сергунина.

По ее мнению, одну из ключевых ролей в поддержку этой сферы играет создание креативных технопарков. Так, в 2020 году появился Центр дизайна Artplay, участники которого могут получить помощь в размере 10 миллионов рублей.

Также о развитии этой отрасли в Москве на сессии «Креативный четверг. Как перезапустить креативные индустрии в регионе» расскажет руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В столице теперь лагеря могут получить субсидии на участие в выставках и продвижение продукции через маркетплейсы, а организации в сфере художественного творчества, исполнительского искусства, концертные залы, театры, мюзик-холлы получили возможность возмещать затраты на оборудование, коммунальные услуги и проценты по кредитам, уточнил Фурсин.