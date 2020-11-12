РИАМО - 12 ноя. В столице 113 тысяч компаний работают в сфере креативных индустрий, их ежегодный оборот составляет 3 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина на форуме «Сильные идеи для нового времени» расскажет о поддержке сферы креативных индустрий и поделится с коллегами наработками. Форум проходит в мегаполисе с 11 по 13 ноября.
По ее мнению, одну из ключевых ролей в поддержку этой сферы играет создание креативных технопарков. Так, в 2020 году появился Центр дизайна Artplay, участники которого могут получить помощь в размере 10 миллионов рублей.
Также о развитии этой отрасли в Москве на сессии «Креативный четверг. Как перезапустить креативные индустрии в регионе» расскажет руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.
В столице теперь лагеря могут получить субсидии на участие в выставках и продвижение продукции через маркетплейсы, а организации в сфере художественного творчества, исполнительского искусства, концертные залы, театры, мюзик-холлы получили возможность возмещать затраты на оборудование, коммунальные услуги и проценты по кредитам, уточнил Фурсин.
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