РИАМО - 12 ноя. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Красновидово подмосковного городского округа Истра, уничтожить находку планируют в четверг, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в МЧС вечером 11 ноября. На месте выставлена охрана.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса планируется провести в четверг силами министерства обороны.