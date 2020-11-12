РИАМО - 12 ноя. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в складском здании в Леснорядском переулке, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:05 в четверг.

«По адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7, происходило возгорание на первом и втором этажах 4-5-этажного разноуровневого складского здания», - говорится в сообщении.

В 04:00 пожар удалось локализовать, а в 04:28 - ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.