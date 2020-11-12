РИАМО - 12 ноя. В Москве рабочие закончили текущий ремонт автомобильных дорог в рамках подготовки к зимнему периоду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ремонт на всех объектах завершен в установленный срок. Несмотря на то, что из-за непростой эпидемиологической ситуации работы начались позже, весь запланированный объем выполнен», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в мегаполисе в этом году было отремонтировано 19,5 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

По словам Бирюкова, в рамках ремонта рабочие в первую очередь убирают колейность, которая сформировалась из-за интенсивного движения автотранспорта и перепадов температуры. Этому уделяется большое внимание, так как колейность может стать причиной дорожных аварий.

Заммэра добавил, что каждый день в ремонте дорог были задействованы 9 тысяч рабочих и 6 тысяч единиц спецтехники.

В текущем году в Москве отремонтировали участки МКАД, Третьего транспортного кольца, Садового кольца, Ленинградского, Варшавского шоссе, Ленинского, Севастопольского проспектов, проспекта Мира и многих других дорог.

На сегодняшний день в мегаполисе подходят к концу работы по благоустройству, в их рамках на ряде участков автодорог меняют асфальтобетонное покрытие.