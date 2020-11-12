РИАМО - 12 ноя. Облачная с прояснениями погода ожидается в Московском регионе в четверг, температура воздуха может упасть до минус 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в Москве и Подмосковье продолжает определять северо-западная периферия антициклона.

«При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Погода в столичном мегаполисе уже ближе к умеренно холодной. Максимальная температура воздуха в Москве 0-2 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе высокое и в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 70%.