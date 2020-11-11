РИАМО - 11 ноя. «Почта России» подготовилась к сезону распродаж, который начинается с середины ноября, компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Все логистические и сортировочные хабы Москвы и Московской области переведены в режим повышенной готовности, введены 32 дополнительных маршрута внутри региона. Это позволит в сжатые сроки доставить заказы россиян, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.

«Для бесперебойной обработки международных отправлений «Почта России» будет использовать рекомендации по точкам входа в РФ, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с Big Data. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки», - говорится в сообщении.

Чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные на китайских интернет-площадках, «Почта России» запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов увеличено в два раза из Чанша и Ханчжоу. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам: на Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и в Центральный регион.

Для оперативной обработки почты в сортировочных центрах «Почта России» проанализировала штат сотрудников и приняла дополнительный персонал там, где это может быть необходимо. Совместно с таможенными органами компания разработала план действий в случае пиковых нагрузок.

«Мы готовы к росту входящих и исходящих почтовых отправлений, готовы обрабатывать их и оперативно доставлять адресатам. Сегодня наши сортировочные центры готовы обрабатывать более 3 миллионов единиц писем, посылок и бандеролей в сутки. Сортировочные центры при железнодорожных вокзалах столицы, а также в аэропортах тоже переведены в режим повышенной готовности», - отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Он уточнил, что из-за введенных ограничений по коронавирусу идет устойчивый рост числа заказов из онлайн-магазинов.