РИАМО - 11 ноя. Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья - одно из ключевых направлений в работе министерства имущественных отношений Московской области, сейчас переведены в цифровой формат и выведены на РПГУ порядка 30 государственных услуг по земле и имуществу, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Цифровизация госуслуг позволила не только принимать документы от граждан из любого места и в любое время, но и сократить сроки предоставления услуг в 2 раза. Средний срок получения услуг в настоящее время составляет 15 рабочих дней.

«В период пандемии цифровой формат взаимодействия с органами власти – наилучший для здоровья. Из-за того, что услуги предоставляются в электронном виде уже не первый год, процедуры отлажены. Даже во время пандемии Covid-19 предоставление услуг не вызвало задержек, они были доступны заявителям через портал РПГУ», - рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Так, с начала 2020 года рассмотрены более 24 тысяч заявлений на предоставление земельных участков в аренду или собственность, 20 тысяч заявлений - на перераспределение земли, 12,7 тысячи заявлений поступили на предварительное согласование предоставления выбранного земельного участка, а отнести участок к определенной категории попросили почти 5 тысяч заявителей.

Перевод услуг земельно-имущественного блока в цифровой формат и их выведение на портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) начался в 2015 году. С тех пор оптимизация госуслуг постоянно продолжается, услуги обновляются и добавляются новые.

В прошлом году на портал государственных и муниципальных услуг были выведены электронные услуги, которым нет аналогов в Российской Федерации. Это подача заявлений на комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Минмособлимуществе, подача заявления о переводе земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности и подача извещений о продаже земельных участков сельхозназначения в рамках реализации приоритетного права Московской области на приобретение сельхозземель.

Одной из выведенных на портал в 2020 году стала комплексная электронная услуга, которая помогает АО «Мособлгаз» получить разрешительные документы на прокладку газопровода-ввода. Благодаря данной услуге АО «Мособлгаз» за 8 дней вместо 20, получает разрешение на размещение и ордер на земляные работы, которые необходимы для прокладки газопроводов-вводов к земельным участкам новых абонентов и газификации домов Московской области.

Также в этом году на портал выведена региональная услуга по установлению сервитута на землях, принадлежащих Московской области, и услуга по выдаче разрешений на использование земельных участков, находящихся в собственности Подмосковья, которая нужна для ремонта линейных объектов, проведения инженерных изысканий, изучения недр, строительства временных сооружений, возведения некапитальных временных строений для товарного рыбоводства и так далее.