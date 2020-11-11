РИАМО - 11 ноя. ООО «Европа Групп» и ООО «Авангард» привлечены к административной ответственности за непредставление информации по запросу антимонопольного органа, они заплатят по 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Основанием для возбуждения дел послужили факты непредставления информации на запрос Московского областного УФАС России, содержащий мотивированное требование о представлении сведений и документов необходимых для полного и всестороннего рассмотрения заявления.

«Затребованные документы поступили в неполном объеме, в связи с чем в отношении ООО «Европа Групп» и ООО «Авангард» были возбуждены дела об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Ответственность предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.