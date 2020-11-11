РИАМО - 11 ноя. Расписание нескольких электричек Черустинской ветки Казанского направления МЖД изменится в ноябре из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«12 ноября изменится расписание некоторых пригородных поездов Черустинской ветки Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Авсюнино – Куровская», - говорится в сообщении.

Технологические «окна» назначены с 05:30 до 13:30. На время работ движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Поэтому несколько утренних электричек дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Они не проследуют на участках Куровская – Шатура, Куровская – Черусти, Шатура – Куровская и Черусти – Куровская.