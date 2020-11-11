РИАМО - 11 ноя. Дом Угрюмова станет экспонатом в военно-техническом музее в Черноголовке, договоренность достигнута в ходе встречи с меценатом, реставратором, депутатом Московской областной думы Вячеславом Фомичевым, сообщил в Instagram-аккаунте глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.⠀

Дом Угрюмова – часть ансамбля Викуловского больничного двора. Деревянное здание в стиле модерн разрушалось и становилось жертвой вандалов, на восстановление необходимы колоссальные средства. Ранее на «Авито» появилось объявление, где его продавали «под снос» за 1 рубль.

«Его «переезд» на новый адрес – это лучшее, что могло с ним произойти. Уже завтра реставраторы приступят к черновым работам по разбору объекта. Снимут лишнюю советскую штукатурку. Каждое бревно, каждый наличник и каждая дверь будут промаркированы, чтобы потом можно было дом восстановить и собрать на новом месте», - отметил Панин.

Реставрация будет длиться два года. Затем здание будет экспонатом открытого музея в селе Ивановское городского округа Черноголовка. Часть комнат дома Угрюмова будет меблирована под старину, в другой сделают залы для лекций.

«Что касается вопроса: «Почему понадобилось сносить дом Угрюмова?» Причина тому - нахождение здания в санитарно-защитной зоне туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров, и согласно генеральному плану округа это место попадает под перспективное строительство моста через железную дорогу, который соединит Воронцовско-Пролетарский микрорайон с центром города», - резюмировал глава горокруга.