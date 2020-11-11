РИАМО - 11 ноя. Камеры системы «Безопасный регион» помогли найти молодого человека, рисовавшего граффити по всему городу, нарушитель уже приступил к удалению своих рисунков в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники управления по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа Серпухов совместно с полицией, изучив записи видеокамер системы «Безопасный регион», смогли оперативно выявить личность нарушителя.

«Мониторинг социальных сетей подозреваемого подтвердил причастность молодого человека к созданию граффити», - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался студент одного из серпуховских колледжей. Во время профилактической беседы он согласился собственноручно удалить все сделанные им надписи. Кроме этого, молодого человека могут оштрафовать.

«Видеонаблюдение в общественных местах, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений. Ну а те, кто продолжают нарушать закон – обязательно будут наказаны», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.