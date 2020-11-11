РИАМО - 11 ноя. В столице центр занятости «Моя карьера» запустил программу «Свобода.Ответственность.Доход», чтобы помочь семьям с маленькими детьми открыть свое дело, заявки на участие уже прислали около 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Программа запущенна совместно с брендом детского питания «ФрутоНяня».

«Программа «Свобода.Ответственность.Доход» – это онлайн-курс, рассчитанный на 7 недель, который поможет родителям детей от 0 до 5 лет начать свое дело через систему самозанятости. Интерес к проекту проявили не только мамы, но и папы. Они подали 2% от общего числа заявок. Четверть участников ранее уже обращались в центр «Моя карьера», — отмечается в материале.

Участники курса прослушают 24-часовой курс вебинаров, пройдут 60 часов групповой работы. Обучение будет проходить 2 раза в неделю: час лекций и час практики в рабочей группе под руководством кураторов.

С идеями для реализации пришли более 60% участников. Их главная сложность в неумении продать свою услугу или товар. Цель курса – помочь преодолеть этот барьер.

Программа «Свобода.Ответственность.Доход» завершится в конце декабря. Победителями станут участники, представившие наиболее перспективный бизнес-план. Авторы трех лучших проектов получат средства в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей, еще пять человек — по 20 тысяч рублей.