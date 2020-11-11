РИАМО - 11 ноя. Следователи изучают записи переговоров пилота упавшего самолета PIPER SPORT с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании судна и регламентных работах, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Днем 7 ноября легкий самолет совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту находились два человека, оба погибли. Одним из погибших оказался ведущий канала НТВ Александр Колтовой.

«Масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна», - говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Согласно полученным видеозаписям из аэродрома Мячково, пилот не сразу смог запустить двигатель легкомоторного самолета.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>