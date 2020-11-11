РИАМО - 11 ноя. Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» занял первое место среди региональных проектов, номинированных на всероссийскую премию «Народное признание», более 10 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за проект, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин поблагодарил всех граждан, кто принимал участие в голосовании. Он уточнил, что обратная связь необходима для дальнейшего совершенствования сервиса и создания новых полезных проектов.

«Главная цель премии - получить обратную связь от граждан-непосредственных пользователей сервисов и наградить лучшие региональные проекты, которые помогают в разных сферах жизни. Отдать свой голос мог любой житель страны, поддержав не более трех проектов», — отмечается в материале.

Со 2 по 9 ноября 2020 года жители России принимали участие в выборе лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти для получения услуг населением. Победитель определялся путем подсчета голосов.

«Карта ресурсообеспечения МКД» информирует жителей о начале/окончании отопительного периода и датах плановых отключений горячей/холодной воды. Жители региона могут подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-Бот @otklyucheniya_mo_bot за 30 дней, 7 дней и за день до отключения. Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения по всем видам ресурсов.

Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» была создана министерством энергетики Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробева. С начала работы сервиса, с 26 мая, картой воспользовались более 830 тысяч человек. На ней отображены более 55 тысяч многоквартирных домов.