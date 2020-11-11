РИАМО - 11 ноя. В рамках национального проекта «Культура» в Московской области в ближайшие четыре года будет модернизирован и отремонтирован 31 Дом культуры на сумму более 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина приняла участие в конференции «Новые форматы культурных центров как часть федерального проекта «Культурная среда», прошедшей в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2020».

«Московская область провела Всероссийский открытый конкурс дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений», - говорится в сообщении.

Членами конкурсной комиссии стали представители профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров, которые и определили победителей, учитывая главные критерии конкурса: типовое применение проектных предложений, качество визуальных решений и их восприятия, соответствие визуальных решений современным графическим трендам, оригинальность планировочных решений.

Пилотными объектами для победителей стали культурный центр «Октябрь» городского округа Электросталь, Дом культуры «Правдинский» Пушкинского городского округа и Дом культуры на площади Пушкина Орехово-Зуевского городского округа.