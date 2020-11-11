РИАМО - 11 ноя. Главный театрально-концертный комплекс Московской области в честь Чайковского, который планируют реализовать рядом с музеем-заповедником композитора в подмосковному Клину, вошел в число лучших проектов общественных зданий международного конкурса «Золотой Трезини 2020», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Это большая честь быть представленными в числе финалистов престижной международной награды. «Вселенная Чайковского», действительно, один из самых ярких и масштабных проектов на территории региона, настоящий центр классической музыки федерального значения», — сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Она добавила, что сердце центра – 150-метровое «хрустальное» здание-кольцо с концертными залами – организует новую большую территорию музейного парка на берегу реки Сестры, напротив исторического музея-заповедника Чайковского. Кузьмина выразила надежду, что однажды проект будет реализован, и территория этого уникального музея обретет новое еще более громкое звучание.

Концепция разработана бюро «Четвертое измерение». Авторы постарались сделать архитектуру «звучащей» в пространстве парка и одновременно торжественной, чтобы отдать дань уважения музыке великого композитора. Так, центральный комплекс FORTE с главными концертными залами представляет собой круглую парящую форму из множества зеркальных каннелюр в виде камертона.

В нескольких местах здание выгибается арками – проходами к внутренней площади, главной фестивальной площадке под открытым небом. Здесь будут располагаться главный зал «Онегин» на 950 мест, малый филармонический зал «Щелкунчик» на 640 мест, а также репетиционные пространства, музей, детский центр и библиотека.

Рядом хотят возвести комплекс PIANO с гостиницей и рестораном. Также на территории появится парк искусств, будет обустроена прогулочная набережная, открытый амфитеатр и сцена на острове.

В рамках третьей части проекта архитекторы хотят реконструировать построенное в 1990-е годы здание фондохранилища и экспозиций. Они расположены у входа в музей-заповедник, по другую сторону Ленинградского шоссе. Здание накроют сверху стеклянным «саркофагом», что позволит образно и функционально включить его в новую концепцию. Старую и новую территории музея свяжет подземный переход, с выходом в виде раструба трубы «Геликон».