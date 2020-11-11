РИАМО - 11 ноя. Обвиняемому в убийстве двух женщин и ранении ребенка в Солнечногорске избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

7 ноября поздно вечером преступник совершил убийство двух женщин, матери и дочери, 1953 и 1976 годов рождения соответственно, а также нанес ножевые ранения в область груди и шеи 6-летней девочке. Ребенку удалось выжить. Злоумышленник обыскал дом и забрал деньги.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить местонахождение мужчины. Он был задержан рано утром 10 ноября на территории строящегося домовладения в одной из деревень Дмитровского городского округа Московской области», - говорится в сообщении.

При осмотре места, в котором укрывался обвиняемый, следователями и криминалистами обнаружены и изъяты кроссовки со следами, похожими на кровь, обнаружено место, в котором он сжег одежду, находившуюся на нем в момент преступления.

На допросе обвиняемый сообщил следователю, что совершил убийство в ходе конфликта из-за денежного долга в размере 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту. Он признался и раскаялся в содеянном.