РИАМО - 11 ноя. Региональный проект «Библиотека – общественное пространство» за месяц обрел новых партнеров, реализовал актуальные проекты, получил первые доходы и новых читателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

10 ноября по видеоконференцсвязи прошла встреча руководителей пилотных библиотек проекта «Библиотека – общественное пространство». Во встрече приняли участие заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина и представители муниципальных властей.

«Внедрение новых подходов к позиционированию библиотечного пространства, событийному наполнению и привлечению молодой аудитории, увеличение времени работы – все это повлияло и на посещаемость, и на наполненность залов, и на количество востребованных мероприятий», - говорится в сообщении.

Кроме сетевых мероприятий, которые прошли в октябре во всех пилотных библиотеках – квизов, квартирников, занятий «Библионяни», больше всего проектов и программ для жителей запустили в библиотеках Сергиева Посада, Клина, Реутова, Одинцова, Мытищ.

В библиотеке имени Горловского, недавно ставшей модельной благодаря национальному проекту «Культура», особым спросом пользуется молодежная зона и цикл мероприятий «GORLOVSKA.COM. Книги. Отдых. Молодежь»: игры, фотосессии, букдейтинг, встречи клубов по интересам.

В Клину – мероприятия литературного фестиваля «Толкинфест» и фотопроекта «ВОкруг книг, книги ВОкруг» для желающих устроить фотосессию с профессиональным фотографом.

В Реутове библиотека активно взаимодействует с партнерами и волонтерами, которые стали организаторами половины событий в расписании.

В Одинцовской библиотеке проводят «Краеведческие среды» совместно со Звенигородским историко-архитектурным художественным музеем. Популярны квартирники и мастер-классы для детей – занятия по брейк-дансу и живописи.

Жители Мытищ активно посещали в октябре встречи клубов «Иностранный язык. Изучаем и общаемся», «Игромания» и лекторий «Территория искусства», посвященный творчеству известных музыкантов, художников, артистов театра и кино.

За прошедший месяц пилотные библиотеки обзавелись новыми партнерами и заручились поддержкой волонтеров, наладили работу с местными СМИ, увеличили доход за счет платных мероприятий. Участники встречи обменялись опытом и советами о том, как улучшить работу библиотеки по этим и другим направлениям, и рассказали о проблемах, которые требуют решения. Некоторые из этих решений были сформулированы прямо по ходу встречи.